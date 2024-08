Após abandonar programa ao vivo, jornalista atualiza estado de saúde

Adriana Araújo, 52, tranquilizou os fãs e atualizou seu estado clínico após precisar deixar a bancada do "Jornal da Band" ao vivo devido a um mal-estar.

O que aconteceu

Araújo utilizou seu perfil nas redes sociais para relatar que precisou ser submetida a uma bateria de exames e que está bem. "[Estou] monitorando o coração para descobrir o que provocou o mal-estar na bancada do 'Jornal da Band', [mas] estou me sentindo bem", declarou.

Ela contou que, no decorrer de 10 dias, passou mal com hipotensão, e creditou a correria e ao stress a queda na pressão. "Tem uma bateria de exames porque foram dois episódios de queda repentina de pressão em 10 dias. Mas acho que vai cair na conta do stress. Estou aproveitando para dar uma conferida geral".