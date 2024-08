A Fazenda: Carelli faz público sonhar, mas tombo pode ser grande

"E quem o Carelli que chama pra Fazenda que não dá aula de polêmica? Essa dica tem que riscar", completa Chico Barney

Para Saryne, essas dicas amplas dão a possibilidade de sonhar alto, com grandes nomes que estiveram recentemente ouvidos em polêmicas. "Eu sonhei e torci para que fosse a Débora Nascimento, mas sei que não deve ser."

A dupla comentou também do nome de Fernanda Campos, criadora de conteúdo adulto e que teve um affair com Neymar, enquanto o jogador namorava Bruna Biancardi. Na época, Bruna estava grávida de Mavie, filha do casal.

"É algo bem Record, faz a gente sonhar com um nome grande e aí a realidade vem à tona", critica Saryne. "Inclusive em todas as listas, eu tenho vistos nomes bons, mas não tem me animado tanto. Acho que to sentindo falta daquele nome bombástico."