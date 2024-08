Paolla Oliveira mostra troca de roupa 'da vida real': 'Calça não subiu'

Paolla Oliveira compartilhou um vídeo mostrando sua rotina de troca de roupas. Nas imagens, a atriz aparece provando diversas peças, sem deixar de mostrar aquelas que não lhe serviram.

O que aconteceu

O vídeo foi compartilhado por Paolla neste sábado (24), em seu perfil no Instagram. Ela mostra tentando vestir diversas peças e, em determinado momento, aparece com uma calça no meio do bumbum. "Para eles verem que a calça não subiu. Não estou cabendo na calça", disse, bem humorada.

Com outro look, um vestido branco com alças, ela brinca sobre um possível desconforto. "Nada que o fisioterapeuta depois não coloque meu ombro no lugar", disse, enquanto vestia a roupa.