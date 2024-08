Leão: TV Excelsior não merece ter sua história esquecida pela modernidade

Leão Lobo repercutiu o lançamento do livro "O Lado B de Boni" (Editor Best Seller), autobiografia na qual José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, 88, resgata sua trajetória pessoal e profissional, como um dos grandes nomes dos bastidores da TV brasileira.

Leão criticou Boni - e também a própria Globo - por não dar à extinta TV Excelsior o devido reconhecimento como parte da história da televisão. "A Excelsior era uma mistura da popularidade do SBT com a eficiência da Globo. Por que a Globo simplesmente ignora a história da TV Excelsior? O Boni passou pela TV Rio, pela Tupi, mas começou mesmo a crescer na carreira na Excelsior", criticou o jornalista, em seu quadro O Rugido do Leão, do programa Splash Show.

Ele citou o diretor televisivo Edson Leite como um dos responsáveis pelo destaque que a antiga emissora teve a seu tempo. "Era um homem muito criativo. Foi ele que trouxe as novelas e o videotape para o Brasil, que estabeleceu a programação horizontal da TV brasileira. Foi muito importante, mas ninguém fala dele nem da Excelsior, que foi uma grande emissora."