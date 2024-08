Filho de Justin Bieber tem relação com o Brasil; entenda

Justin Bieber anunciou o nascimento de seu primeiro filho com Hailey Bieber. A criança se chama Jack Blues Bieber, e é o primeiro filho do casal. Por conta da família da modelo, o bebê tem uma relação com o Brasil.

O que aconteceu

Hailey Bieber é filha da brasileira Kennya Deodato com o ator Stephen Baldwin. A designer, por sua vez, é filha de Eumir Deodato, pianista nascido no Rio de Janeiro em 1943.

Eumir, que agora é bisavô de Jack Bieber, é um dos grandes destaques da Bossa Nova no Brasil e no mundo. Ele chegou a vencer o Grammy na categoria melhor performance instrumental de pop/rock, em 1974. O trabalho que lhe rendeu a premiação foram os arranjos na música "Also Sprach Zarathustra", de Richard Strauss.