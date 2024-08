Até quarto para boneca: o que tem na casa de R$ 15 milhões de Silvio Santos

Avaliada em cerca de R$ 15 milhões, a casa da família Abravanel — que de tão ilustre possui sua própria geolocalização no Google Maps — ainda conta com uma particularidade do apresentador: um quarto dedicado a suas bonecas, brinquedos e outras coleções que Silvio acumulou ao longo dos anos.

Detalhes do quarto de bonecas da casa de Silvio Santos, em que o apresentador recebeu Jassa (à esquerda) Imagem: Reprodução/Instagram

O interior do curioso cômodo foi revelado pelo cabeleireiro Jassa, de quem Silvio foi amigo e cliente durante décadas, em foto publicada no Instagram. O espaço abriga bonecas de porcelana, globos de vidro, uma coleção de Funkos, pequenas estatuetas, bichos de pelúcia e até miniaturas do apresentador.