Yas: Depois de muitos 'livramentos', Marquezine merece relacionamento feliz

Leão Lobo e Yas Fiorelo reagiram ao post em que Bruna Marquezine, 29, aparece beijando o novo namorado, João Guilherme, 22. A foto dos dois foi tirada na última festa de aniversário da atriz, no início deste mês de agosto.

Bastante familiarizado tanto com Marquezine quanto com João, Leão declarou sua total aprovação ao romance dos pombinhos. "Gosto desse casal. Conheço os dois desde pequenininhos - ela pela televisão, ele ao vivo. João é um querido, uma graça de pessoa. Eu shippo", derreteu-se ele, no Splash Show.

Yas torce que Bruna seja muito feliz ao lado de João - até porque não teve tanta sorte com pares anteriores. "Ele parece ser muito apaixonado por ela. A Bruna merece [alguém assim], porque já passou por tanta coisa, tantos 'livramentos'..."