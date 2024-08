Estrela da Casa: Parcial UOL indica 1ª eliminada do reality show

No programa desta terça, a primeira participante será eliminada do Estrela da Casa (Globo). A disputa está entre Heloísa Araújo, 23, Leidy Murilho, 38, e Nicole Louise, 22 e uma enquete UOL indica quem deve ser eliminada.

O que diz a enquete

Às 20h, Nicole Louise seguia na liderança dos votos, com 44,38%. A distância entre a influencer e as colegas de Batalha diminuiu no último dia.

Porém, a distância entre Heloísa Araújo e Leidy Murilho aumentou consideravelmente. A artesã segue como a segunda mais votada, com 33,52% das intenções de votos.