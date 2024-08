5ª mansão, cachê de R$ 200 mil: de onde vem a fortuna de MC Daniel?

MC Daniel anunciou na última segunda-feira (19) que sua namorada, Lorena Maria, está grávida do primeiro filho do casal.

A fortuna do funkeiro

O funkeiro, conhecido como "Falcão do Funk", é dono de cinco mansões. Em março, no seu Instagram, ele anunciou a compra do quinto imóvel, no Rio de Janeiro.

Recentemente, o funkeiro disse que o cachê do show dele dobrou após uma reportagem ao Fantástico (Globo). "Espetáculo estava R$ 100 mil, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, R$ 200 mil o cachê do homem."