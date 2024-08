Ele faz de tudo para economizar: 'Não tenho móveis e nem eletrodomésticos'

A estufa é para produzir hortas verticais, que Patrício cria com objetos de descarte que encontra, como pneus e garrafas PET. Ele as comercializa na região, após ter deixado um emprego como operador de máquinas computadorizadas, no mês passado, para focar no próprio negócio. O episódio de Muquiranas facilitou a propaganda.

Ele toma banho frio, em uma caixa d'água instalada no imóvel, com uma mangueira pendurada no telhado. Para não gastar com móveis, ele dorme em uma barraca camuflada e guarda as roupas em contêineres de plástico. O colchão, doado pelo pai, fica sobre o chão da casa, de terra batida. Fica mais fácil de limpar, segundo ele.

Desilusão, acumulação e 'muquiranice'

Em entrevista a Splash, Patrício contou que sua vida nem sempre foi assim, tão desprovida de bens materiais. Até 2010, ele trabalhava e ganhava bem, vivia com a esposa e um cachorro em uma casa confortável. Ele diz que não esperava que a vida lhe pregaria uma peça.

Em uma única semana, ele perdeu o emprego, viu seu casamento terminar e enfrentou a morte do cachorro. "Para acelerar o pagamento das dívidas, vendi os imóveis, eletrodomésticos, e deixei a casa vazia", relembra. Esse período de crise culminou em uma fase de acumulação compulsiva, onde Patrício passou a colecionar objetos aleatórios na tentativa de preencher o vazio emocional.

No entanto, o acesso à psicoterapia o ajudou a superar essa fase e a adotar o minimalismo como estilo de vida. "O primeiro passo do minimalismo é o descarte", explica ele. Após limpar sua casa de objetos desnecessários, ele decidiu não voltar ao padrão de vida anterior. Em vez disso, optou por investir em algo que sempre amou: plantas. "Modifiquei a casa, tirei o forro e o telhado e substituí por telhado transparente que permite a luz solar entrar na casa e cultivar plantas em hortas verticais". Mesmo após conseguir um novo emprego, ele continuou com seu estilo econômico, reduzindo drasticamente seus gastos e mantendo um padrão de vida mínimo, economizando mais da metade do que costumava gastar.