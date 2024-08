Como surgiu Brasil-sil-sil? História de vinheta da Globo tem susto e treta

Briga na Justiça

Sonoplasta processou a Globo. Barbedo entrou na Justiça contra a Globo para reconhecer os direitos autorais na vinheta e também para pedir "reparação pelos danos decorrentes de seu uso indevido".

Processo está em andamento há 11 anos. A defesa de Barbedo entrou com a ação em maio de 2013 e o caso chegou até o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

STJ negou pedido de prescrição. Em 2021, a 3ª Turma do STJ negou recurso da Globo Comunicações e Participações para considerar a ação prescrita, já que teriam se passado mais de 5 anos desde a criação da vinheta. "Cabe frisar, outrossim, que, tratando-se de violação continuada, mediante a prática de atos que se sucedem no tempo, como na hipótese, a prescrição não pode ter início na data da criação da obra (como aponta a recorrente), mas, sim, quando da prática de cada ato violador do direito reclamado", pontuou a ministra do STJ Nancy Andrighi na decisão.

"Vinheta é uma criação minha", diz sonoplasta. Em entrevista ao NaTelinha em 2021, após a decisão, Formiga reforçou sua participação na composição. "O que você tem na vinheta é um sinal eletrônico misturado com a voz do locutor da época, chamado Edmo Zarife. Quem criou o sinal eletrônico, quem dirigiu o Zarife na locução, quem fez todo o processo da vinheta foi eu. Quando eu entrei com um processo contra a Globo, em 2011, eu descobri que a Globo registrou a vinheta em nome dela", disse Barbedo.

Processo mudou de "lugar". Inicialmente, a ação foi registrada na 18ª Vara Cível do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Porém, em abril de 2024, o juiz Jose Mauricio Helayel Ismael declinou da competência, que ocorre quando se entende que outra repartição da Justiça é mais apropriada para analisar o caso. O magistrado justificou que a ação se trata de propriedade industrial e direito autoral. E que o pedido original "envolve também questões de cunho obrigacional, já que o uso irregular do 'nome comercial' da parte autora impõe a análise do objeto contratual e das consequências civis de seu descumprimento, o que se afigura bem mais amplo", conforme trecho da decisão.