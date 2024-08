Ken humano larga caracterização e trabalha como frentista: 'Não era eu'

Com 13,3 mil seguidores no Instagram, Felipe Máximo, 20, ficou famoso há cinco anos por ser o "Ken Humano". Porém, de lá para cá, muita coisa mudou. A maquiagem e caracterização do namorado da Barbie ficaram de lado e o rapaz assumiu novos papeis: já trabalhou como auxiliar de pedreiro, de cozinha e atualmente é frentista em um posto de combustíveis em São Paulo (SP).

Felipe chamou a atenção nas redes sociais por compartilhar sua transformação para se parecer com o boneco Ken. Durante três anos, ele investiu na caracterização com maquiagem, lentes de contato, peruca e roupas usadas no seu dia a dia buscando se parecer com o personagem. Ele afirma que não fez cirurgias plásticas, mas investiu em procedimentos estéticos como micropigmentação de sobrancelhas e redução de "papada".