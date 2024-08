Reciclagem? Aposta da Globo, 'Estrela da Casa' tem gêmeo esquecido em 2002

Ao contrário do que acontecia no 'Fama', agora o público poderá acompanhar 24 horas o confinamento dos participantes. As informações divulgadas até então também falam sobre conteúdos produzidos em diferentes formatos.

Ana Clara apresenta o novo reality da Globo, 'Estrela da Casa' Imagem: Globo/Estevam Avellar

Os confinados precisam conquistar o público e ainda participar de diferentes dinâmicas internas dentro da casa, semelhantes às provas que acontecem no BBB. Com as novas tecnologias, saem de cena os CDs e entram os streamings.

Os artistas vão lançar músicas, peças de sua autoria no programa. E como o público vai mostrar que gosta daquilo? Vai escutar. O artista que tiver mais pessoas escutando a sua música, vai ganhar alguma coisa no reality, um benefício dentro do programa. O público vai interagir não só votando, mas também ouvindo aqui de fora a pessoa, explicou Ana Clara no 'Mais Você'.

Semanalmente, eles vão apresentar seus trabalhos para o público. As vitórias e derrotas nas provas da casa podem impactar diretamente nas performances. Ainda, uma espécie de líder poderá indicar um colega para a eliminação.

O prêmio também ganhou um 'upgrade' em relação ao 'Fama'. O vencedor ganhará R$ 1 milhão de reais, um contrato com a gravadora Universal e outro contrato com a TV Globo no quadro de talentos da emissora.