Deocleciano quase morre do coração com pergunta de Zinha sobre sexo

Deocleciano fica sem jeito, mas conta a verdade para Zinha. "Sabe... eu nunca tive essas conversas que estamos tendo com meu pai... De se falar das intimidade, não sabe? Painho era um sujeito assim, de poucas fala... E nunca conversamos de nada. Até que um dia, quando a gente tinha ido entregar um cacau ali em Ilhéus, ele me levou numa zona que tinha lá em Sambaituba... é. Ele me largou na porta e disse que eu tava entrando um menino e era pra eu sair um homem feito de lá", revela.

A filha de Jupará (Evaldo Macarrão) quer saber do marido de Morena (Ana Cecília Costa) como se descobre a hora de dar o próximo passo. "É como que nem se fosse subir numa arvore dessas... a gente precisa primeiro tem vontade, depois segurança pra na hora que chegar lá saber o que fazer. Mas não temos que fazer por valentia ou pra se provar pra ninguém. Ou então vamos estar fazendo isso pros outros, não pra nós", aconselha ele.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.