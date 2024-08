Após decidir revelar mistério sobre pai de Vênus, Joana é atropelada

Em um encontro com a mãe de Léo (Paulo Lessa), Joana conta à amiga sobre briga entre Pedro e seu marido e afirma que Vênus (Nathalia Dill) acha que o bondinho foi sabotado. Durante a conversa, ela se mostra surpresa com as informações e Brenda diz que a decorada não pode abrir a boca para ninguém.

Porém, depois disso, Joana decide contar toda a verdade para Vênus. Ela liga para a ativista e, consternada, diz que não contou tudo que sabia.

No telefone com a neta de Frida (Arlete Salles), Joana é atropelada. Ela sai de seu ateliê falando com Vênus no celular, mas é atingida por um carro antes de completar sua confissão.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.