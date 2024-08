Cantor mais ouvido do país já compôs 550 músicas, mas só fez dois shows

Após a pescaria, Grelo sentou com os empresários e pensou em como "o Grelo" seria. Durante toda a conversa com Splash, ele se referiu ao Grelo assim, na terceira pessoa.

Criamos um corpo para Grelo. Fizemos as composições já voltadas para Grelo, já pensadas na história de Grelo, no que Grelo queria mostrar, no que Grelo queria se basear como pessoa. Como que seria a minha cara no povo, como chegar com a minha característica, minha identidade. Grelo

Primeiro álbum, "É O Grelo", tem versões em seresta de Racionais, NX Zero, Cássia Eller. As músicas não foram escolhidas para "hitar", segundo o artista. "É coisa que escuto desde criança, fez parte da minha vida. É meio como se a pessoa entrasse no meu carro e fosse viajar vários quilômetros comigo. Ela ia escutar tudo aquilo [...] Sou um cara meio fragmentado musicalmente. Todo mundo fala, 'bicho do céu, de onde esse cara tirou isso?' Tirei da minha vivência."

Músicas cantadas por Grelo tem um tom menos rebuscado, com verbos como "coisar" e palavras como "modess". Ele explica que a ideia é passar a simplicidade e quem ele é "de verdade": uma pessoa que mora no interior, convive até hoje com os amigos de infância e valoriza a família.

Todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra sobre 'coisar', porque o 'coisar' pode abranger qualquer coisa. Grelo

A ideia é cantar sobre o cotidiano e obter a identificação do público. "Cantar a vivência, de passar raiva num serviço, chegar em casa, brigar com a mulher. O outro largou da mulher, a mulher não quer voltar... E aí quero falar isso, o que o pessoal passa no dia a dia mesmo, para jogar a realidade, sem fantasiar muito."