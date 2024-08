Após ser dopada por Gina, Vênus parte para cima de Tom em 'Família É Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus (Nathalia Dill) dá em cima de Tom (Renato Góes) após ser dopada por Gina (Livia Rossy).

O que vai acontecer

Após cair no plano de Hans (Raphael Logan), Vênus fica mal por causa do remédio colocado em sua água. "Eu vim pra gente conversar com a assistente social sobre a Eva... Parece que ela tá bêbada", diz Tom ao encontrar a ex-namorada transtornada.