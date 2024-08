Após Dança, Lucy Alves celebra personagem LGBT em 'Renascer': 'Presente'

A atriz não endossa os comentários de seguidores que dizem ter sido injusto o seu terceiro lugar e prefere enfatizar o desempenho dos três finalistas — Tati Machado e Amaury Lorenzo terminaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. "Foi como tinha que ser. Realmente, só tem espaço para um vencedor e fomos três finalistas muito fortes. Foi super difícil. Então, a gente venceu, né? Somos três vencedores. Se me chamassem, eu iria de novo porque eu tenho saudade da dinâmica daquele programa. Sou uma pessoa que adora competição e aprender. Pude viver o programa na íntegra. Dancei do primeiro até o último ritmo. Foi gostoso."

Lucy Alves e o professor Fernando Perrotti na Dança dos Famosos Imagem: Globo/Beatriz Damy

Esse foi o terceiro reality da paraibana, que também chegou às finais do The Voice Brasil 2012 e do The Masked Singer 2022. Tocando com o seu acordeão nos braços, cantando vestida de leoa ou dançando diferentes estilos musicais, ela provou seus talentos — e que gosta de competir. "Entro para ir até o fim. A adrenalina me move. Gosto de me testar. A minha família diz: 'por favor, Luciane, não entre mais em reality, a gente não tem mais coração para isso'".

Sem parar de cantar e tocar

Mesmo com novela e reality, Lucy não deixou de se apresentar Brasil afora. No entanto, ela reforça: é preciso muito esforço pessoal e de sua equipe para conciliar as agendas. "Existem limites, né? Quando fui protagonista [de 'Travessia'], deixei um pouco de trabalhar minhas músicas [do álbum 'Perigosíssima']. Diminuo um pouco os meus shows para poder fazer as novelas e me satisfazer profissionalmente também. É saber equilibrar todos os pratinhos na mão. Espero ter energia e saúde para ir conciliando as demandas, principalmente agora que sinto meu trabalho só cresce, fruto de muito trabalho e estudo."