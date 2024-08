Após contar que é mãe biológica de Léo, Brenda revela quem matou Pedro

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Brenda (Alexandra Richter) revela vários segredos.

O que vai acontecer

Tendo certeza que uma das madrastas de Vênus (Nathalia Dill) é sua mãe biológica, Léo (Paulo Lessa) convence Otto (Marcio Vito) a marcar um encontro com a mulher. No local combinado, em meio a lembranças do passado, o cozinheiro irá ouvir seu nome e começa a recuperar sua memória.