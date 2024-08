Luísa Sonza posa com blusa transparente e calça suja

Luísa Sonza, 26, surgiu com uma blusa de renda transparente, sem lingerie por baixo, acompanhada por uma calça jeans com aspecto de sujeira.

O que aconteceu

Nos comentários do post, a peça inferior fez o maior sucesso entre os seguidores da cantora. "Luísa, diva, eu quero uma calça suja igual à sua", declarou uma fã. "Luísa, [para] essa calça aí, faz uma misturinha de vinagre, bicarbonato e alvejante sem cloro rosinha. Saem todas as manchas", recomendou outra.

Houve também, entretanto, quem criticasse a aparência pouco higiênica do figurino. "Se eu saísse com uma calça dessas, as pessoas iriam me chamar de nojenta e porca", alfinetou uma terceira seguidora da musa.