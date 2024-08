Aprendiz dos Racionais, Yunk Vino celebra ascensão: 'O rap é a nova MPB'

Aprendiz dos Racionais

Primeira vez que subiu ao palco profissionalmente foi para abrir um show dos Racionais MC's, uma das maiores referências para Vino. "Foi um choque. Ainda estava tentando entender o que queria fazer, qual era o meu timbre de voz, o meu estilo ainda era uma incógnita. Não conhecia muito desse universo", lembra ele, orgulhoso.

Por isso, ele diz ser aprendiz dos Racionais. A experiência de abrir para "os caras" mostrou a Vino como se bota um show de pé. "Fui conhecendo realmente como funciona o palco, o backstage, tudo o que envolve o show. Foi um norte. Uma proximidade que abriu minha mente em vários âmbitos. Sou muito grato."

São uma referência. Não só para mim, mas para vários moleques de São Paulo e do Brasil. Eles escreveram a Bíblia das ruas, a Bíblia do rap nacional. Até hoje, graças a Deus, a minha ligação com os caras é ótima. Estar com eles é como se fosse um culto, uma aula. Enquanto puder, eu vou ser aluno e aprendiz dos Racionais, pronto para ouvir a palavra deles.

Yunk Vino

Yunk Vino tem quase quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify Imagem: Fernando Mendes

Diário de um homem preto

Se Vino abre o coração em suas músicas, é claro que ele fala também de sua vivência como um homem preto. Ele enxerga o rap — associado à facilidade de acesso à internet — como uma maneira de compartilhar "o que está acontecendo com as pessoas pretas no mundo".