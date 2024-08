Demi Lovato diz que foi difícil se assumir bi por crescer em 'casa cristã'

Demi Lovato, 31, revelou que foi difícil assumir publicamente a sua bissexualidade por ter crescido em uma família cristã.

O que aconteceu

Lovato disse ter compreensão de que sua mãe e seu padrasto a amavam, mas que assumir sua sexualidade seria uma "aceitação diferente". "Eu sabia que meus pais me amavam, mas me assumir bissexual era uma aceitação completamente diferente, principalmente quando você cresce em uma casa cristã", declarou em entrevista ao The Hollywood Reporter.

A artista desabafou sobre os traumas vivenciados na infância e admitiu ter buscado a fama para receber a atenção e o amor do pai biológico. "Acho que parte de mim sempre pensou que se eu conseguisse entrar na indústria do entretenimento, eu receberia o amor do meu pai biológico, que eu não tive".