Diretora de "O Retorno de Simone Biles" deu spoilers dos próximos episódios

Katie Walsh, diretora por trás da série documental "O retorno de Simone Biles" (2024), da Netflix, revelou o que podemos esperar para os próximos episódios.

O que aconteceu

Walsh revelou para a revista People, que os dois episódios finais da séria, com previsão de lançamento ainda em 2024, trarão as vitórias de Simone Biles, 27, nas Olímpiadas de Paris. A ginasta venceu ouro no salto, geral e por equipe, além de uma prata no solo.

"Foi ótimo poder ser uma mosca na parede e vivenciar um pouco através dos olhos dela, quero dizer, não há melhor pessoa para vivenciar as Olimpíadas", contou a diretora. Walsh teve permissão de entrar em espaços da competição que não é aberto ao público nem às câmeras.