Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, mostra antes e depois após perder 15kg

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino, mostrou para seus seguidores uma comparação do seu corpo antes e depois de começar a musculação.

O que aconteceu

A influenciadora contou o quanto emagreceu. "Nas fotos do lado esquerdo (2022), eu estava no auge do meu peso. E hoje (2024), com 15kg a menos, me sinto outra pessoa. Não são pelos quilos perdidos. É pela minha determinação."

Suzanna detalha como sua autoestima melhorou. "Descobri que sou muito mais forte do que pensava. Minha autoestima hoje é uma coisa que absolutamente ninguém tira de mim."