Patrícia Abravanel fica emocionada com vídeo de Silvio Santos: 'Vou chorar'

Patrícia Abravanel, filha número quatro de Silvio Santos, ficou emocionada assistindo a um vídeo do pai, na última quinta-feira (8), durante a gravação do "Programa Silvio Santos" em comemoração aos 43 anos do SBT.

Splash acompanhou o especial, que vai ao ar no dia 18 de agosto, e antecipa um pouco do que rolou fora das câmeras.

A apresentadora assistia a um VT do "Dono do Baú" com Jô Soares, durante o Troféu Imprensa 2017, quando falou para alguém da produção: "Eu vou chorar daqui a pouco". Ela estava visivelmente comovida com a lembrança, mas conseguiu segurar as lágrimas e continuou conduzindo a atração com um sorriso no rosto — astral que a acompanhou durante toda a tarde.