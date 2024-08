Em abril, MC Hariel recusou entrar em avião da Voepass: 'Caindo os pedaços'

Hariel criticou o estado de conservação da aeronave da Voepass e afirmou ter tido um "livramento". "Pegar esse avião também é risco. O avião está caindo aos pedaços! Está tudo quebrado! Nem ar condicionado pega! Estamos há duas horas no calor lá dentro. É descaso com o consumidor!", declarou, ressaltando que a aeronave estava com "pneu calvo". Na época, a empresa aérea não se manifestou sobre as críticas feitas pelo funkeiro.

Acidente deixa 61 mortos

Entre os 61 ocupantes do avião estavam 57 passageiros e quatro tripulantes, informou a Voepass, responsável pelo voo. A aeronave tinha capacidade para 68 pessoas.

Todos os ocupantes da aeronave morreram. A informação foi confirmada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pela prefeitura de Valinhos, que auxiliou na operação de assistência ao acidente aéreo.

Corpos das vítimas serão levados para o IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo após perícia no local da queda. Em entrevista à imprensa, o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite disse que o deslocamento será realizado com apoio e escolta da Polícia Rodoviária Estadual. O deslocamento para a capital ocorrerá porque, segundo o secretário, há "setores que vão atender melhor o caso do que o IML de Campinas", com serviços de antropologia e odontologia legal, entre outros.

Avião saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). A decolagem da aeronave ocorreu às 11h50 e a previsão de aterrissagem era às 13h45.