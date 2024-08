Boni choca ao revelar apelido de Silvio Santos: 'Ele não conta pra ninguém'

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 88, revelou o apelido inusitado que Silvio Santos, 93, tinha no começo de sua carreira como apresentador de TV.

O que aconteceu

Boni contou algumas curiosidades de sua vivência ao lado do dono do SBT e destacou que, por sua beleza e habilidade de comunicação, Silvio recebeu um apelido minimamente curioso. "O Silvio era bem falante, com uma voz linda e ele era bonito, o auditória batia palma para o comercial e ele ficava vermelho... Então o apelido do Silvio Santos naquela epoca era 'o perú que fala'. Isso ele não conta para ninguém, mas eu sei que era", declarou em entrevista ao podcast Flow.

O ex-diretor da Globo classificou Silvio como uma pessoa "brilhante" e um dos maiores apresentadores do mundo. "O Silvio fez uma brilhante carreira, que de locutor passou a ser empresário, teve uma rede de televisão pela habilidade política e pelo peso da popularidade dele. Um dos melhores apresentadores do mundo, ele domina a arte de conduzir o programa de uma maneira perfeita".