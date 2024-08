Negra Li relata racismo ao entrar loja com filha e sobrinha: 'Indignadas'

Após narrar o caso e receber mensagens de apoio, ela voltou ao Instagram para agradecer e contar que já passou por outras situações parecidas, mas ficou triste por vivenciar o preconceito ao lado da filha Sofia Kymani e de uma sobrinha, ambas de 14 anos. As duas ficaram indignadas com o tratamento recebido e incentivaram Negra Li a expor nas redes sociais.

Não foi a primeira vez que me aconteceu e acredito que não vai ser a última. Mas dessa vez foi um pouco diferente porque estava com a minha filha e minha sobrinha, ambas de 14 anos, e pra eles ainda é novidade. Elas ficaram chocadas, indignadas, eu via no olhar delas, e já 'habituada' com a situação, fui embora. Elas falaram: 'Tia, mãe, você precisa falar. Isso foi horroroso.'

Negra Li

Com a repercussão do primeiro vídeo, Negra Li recebeu ligações da loja — que deu uma "desculpa totalmente equivocada", lamentou a cantora. Ela, mais uma vez, reiterou que não toleraria enxergar preconceito como "mal-entendido".