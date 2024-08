Lulu Santos é internado no Rio e cancela show

Lulu Santos, 71, foi internado após suspeita de dengue nesta sexta-feira (2).

O que aconteceu

O cantor foi para o hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, com suspeita de dengue. A notícia foi confirmada em seu perfil no Instagram.

Em post na rede social, a equipe do músico anunciou que ele está bem. "Deu entrada no hospital na tarde de hoje, com quadro viral compatível com os sintomas de dengue. O artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral."