Você já viu Titanic 2? Filme foi exibido em apenas um canal no Brasil

Exibição em apenas uma emissora brasileira. No Brasil, chegou a ser exibido na TV aberta pelo SBT no início dos anos 2000 e ficou conhecido como Titanic 2.

Produção, dirigida por Robert Lieberman, custou US$ 7 milhões (cerca de R$ 39 milhões, na cotação atual). Figurino, direção de arte, trama e até algumas cenas famosas de "Titanic" já estavam retratadas nesta primeira versão da história.

Criar a ilusão de um grande naufrágio com US$ 7 milhões foi uma insanidade. Usamos um tanque pequeno em Vancouver e íamos construindo todo o navio dentro dele.

Robert Lieberman em entrevista ao UOL em 2017

Apesar do orçamento considerado baixo, o filme tentou recriar o mais fielmente possível o interior do Titanic, com seus salões de luxo e a escadaria com relógio. Segundo Lieberman, os guarda-roupas usados em seu filme, alugados de uma loja no Reino Unido, foram reutilizados um ano depois por Cameron.

Peter Gallagher e Catherine Zeta-Jones em 'Titanic' (1996) Imagem: Reprodução

Mais semelhanças na trama. Assim como no longa de Cameron, o "Titanic" de 1996 também é conduzido por uma história de amor proibido, a dos aristocratas Isabella Paradine (Catherine Zeta-Jones) e Wynn Park (Peter Gallagher) — ela é casada; ele, um ex-namorado.