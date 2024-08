Veja primeira foto do retorno de Frida em 'Família É Tudo'

A revelação acontece depois que Vênus (Nathalia Dill) vai à gravadora acusar o primo de ter sabotado o restaurante. Após a discussão na empresa, o diretor geral da Mancini Music chega em seu apartamento e, pensando estar conversando com a tia, não entende ela aparentar não ter participado da reunião.

Com roupas coloridas e o cabelo escovado no estilo de Catarina, Frida, então, interrompe a conversa entre a dupla e diz ter pedido que a irmã retornasse a São Paulo, pois está na hora de acabar com a farsa do testamento. Na sequência, em flashbacks, será possível ver como o acordo entre eles foi selado após a tormenta no navio e os verdadeiros termos do testamento.

A dupla de vilões convence a vovó de que Hans não tem nada a ver com a sabotagem. Com isso, Frida desiste de interromper a missão.

Na sequência, sozinho em seu escritório, ao pegar uma foto da tia, o amante de Mila (Ana Hikari) diz que vai ter de matar Frida antes do que previa. E, mais tarde, conversa com Jéssica (Rafa Kalimann) sobre sua intenção de que a morte da avó de Electra (Juliana Paiva) seja real.

Primeira foto do retorno de Frida (Arlete Salles) em 'Família É Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.