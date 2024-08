Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 2 a 10/8

Eriberto chega ao vilarejo e Kika fica surpresa. José Bento dá conselhos amorosos a Zinha e a convida para ir a um bar com ele. Egídio manda Marçal e os jagunços sabotarem as terras de Sandra. Tião está satisfeito com o trabalho na lida. Lu aconselha João Pedro a cuidar de Sandra. Eliana tenta se entender com Egídio, que fica desconfiado das intenções da moça. José Bento incentiva Zinha a flertar no bar. José Inocêncio convida Eriberto para ficar hospedado junto com Kika na fazenda. Ritinha fica encantada pelo publicitário. Pitoco discute com Teca e diz que ela não o valoriza. Augusto convida José Bento e João Pedro para serem seus padrinhos de casamento. Kika e Eriberto discutem. Inácia avisa a Ritinha para ela não se envolver com homem comprometido. Zinha e Bento voltam para casa de madrugada e Deocleciano pede uma explicação. Delegado Nórcia conta a Egídio que o tiro que matou José Venâncio e que o feriu partiram da mesma arma. Egídio vasculha a casa de Marçal. Eliana vê o laudo da morte de José Venâncio. Egídio descobre que Marçal atirou nele e promete vingança.

Quarta-feira, 7 de agosto

Egídio diz a Eliana que quem matou Venâncio atentou contra ele. Rachid comenta que Aurora é a nova mulher de José Inocêncio. Egídio aparece na fazenda de José Inocêncio para conversar sobre o assassinato de José Venâncio. Eliana conhece Aurora e aproveita para criticar José Inocêncio. Egídio quer dar um presente de casamento a Buba e Augusto, mas o médico avisa que não irá aceitar. Norberto e Iolanda deixam escapar sobre a noite que tiveram e Rachid fica desconfiado. Sandra aceita acompanhar João Pedro como madrinha de casamento de José Augusto. Eliana não quer ir ao casamento de Buba, mas Egídio a ameaça. José Augusto e Buba discutem por causa do convite feito a Eliana e Egídio. Eriberto e Ritinha flertam. Egídio oferece dinheiro para Eliana, mas ela não aceita como prova de confiança.

Quinta-feira, 8 de agosto

Buba experimenta o vestido de noiva que foi usado pela avó, trazido especialmente pela mãe. A peça fica perfeita e a psicóloga se emociona. Humberto e Buba conversam na véspera do casamento e ele confessa que não quer levar a filha até o altar porque sente vergonha de si próprio. Humberto pede perdão a Buba. José Inocêncio e os filhos deixam claro que não aprovam a presença de Egídio e Eliana no casamento de Augusto e Buba. Augusto se recusa a aceitar o presente de Egídio, que chega à cerimônia trazendo um cavalo de presente para o médico. Marçal ameaça atirar contra Tião e os trabalhadores, caso o grupo não deixe as terras de Egídio. Pitoco consegue convencer Tião a se retirar da roça, depois que Marçal os rende. Tião decide acampar nas roças de Egídio. Buba e José Augusto se casam.

Sexta-feira, 9 de agosto