Leão: Globo desrespeita público ao antecipar novelas para priorizar futebol

Ele opina que estratégias como essa só servem para agravar a queda de audiência que o canal carioca vem sofrendo já há alguns anos. "Antigamente, era tudo muito certinho. A Globo é que dominava e colocava o futebol na hora em que queria. Depois que isso mudou, muitas pessoas têm ficado revoltadas com a Globo - que [em consequência] vai perdendo audiência com isso."

Não renovar com a Globo foi escolha inteligente de Alane

Yas Fiorelo repercutiu o fim do contrato entre a ex-BBB Alane Dias, 25, e a Globo. Segundo Lucas Pasin, partiu da moça a decisão de não renovar o vínculo comercial com a rede carioca e transferir a gestão de sua carreira à conceituada agência BMPCom.

A apresenta pensa que Alane tomou a decisão mais acertada. "Foi uma escolha inteligente, porque todos os ex-BBBs reclamaram dessa agência [publicitária] da Globo. Isso [não renovar o contrato] não a impede de ter outras oportunidades ali [dentro da emissora]".