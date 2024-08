Fabiana Justus passa por nova cirurgia e detalha

Fabiana Justus, 37, passou por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (1).

O que aconteceu

A famosa retirou a paratireoide e um nódulo que tinha na glândula. Na segunda-feira (30), ela já havia explicado que passaria pelo procedimento cirúrgico para tirar o tumor benigno. A informação foi contada em seu Instagram.

Na rede, a influenciadora contou que a cirurgia deu certo. "Eu tinha um nódulo (benigno) na paratireoide que acompanhava há anos... com todas as quimioterapias que fiz esse ano, o nódulo acabou desregulando meu cálcio e tornou necessária a paratireoidectomia, ou seja, a retirada do nódulo e da glândula que tinha o nódulo. Graças a Deus, tudo certo! A cirurgia foi ótima! Um problema a menos, ufa! Eu já sabia que um dia teria que tirar, agora foi!"