'Me odeiam por ser quem sou', diz Miss SP sobre ataque racista após prêmio

Eram 20 jurados e eu ganhei por unanimidade. Mesmo assim, eu tenho de provar, porque algumas pessoas simplesmente me odeiam por eu ser quem eu sou. Não sei, não tem justificativa. Agora é um combustível, eu não vou me calar. Só vai me fazer mais forte para chegar ao Miss Universe Brasil.

Milla Vieira, a Splash

Milla está emocionada com o apoio que recebeu nos últimos dias. "Atrás de tanto ódio ainda existem pessoas com muito amor, que não me conhecem e estão me defendendo. Estão ali me passando carinho, palavras de apoio, amor, acolhimento. Isso é muito especial."

A modelo afirmou que fez boletim de ocorrência e já apresentou prints à polícia. "Nós estamos tomando as providências cabíveis para que isso não acabe aqui, para que os responsáveis sejam punidos por tudo o que estão fazendo, não só de maneira criminal, mas também de maneira cível. Pela difamação e a tentativa de atrapalhar os meus trabalhos."

Quem é Milla Vieira

Representante de São Bernardo do Campo. Milla Vieira tem 33 anos, nasceu em São Paulo e é a mais nova de quatro irmãos: Angela, Angelica e Adriano. Aos 11 anos, ela ajudava os pais vendendo cocada.

Começou em concursos em 2014. Naquele ano, ela foi eleita para representar o Brasil no Miss Supranational na Polônia. Como modelo internacional, ela morou na África do Sul, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai e Itália. Ela fala inglês e espanhol fluentemente.