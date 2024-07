Yas: Davi parece ter encontrado as piores 40 pessoas pra gerir sua carreira

Yas Fiorelo repercutiu a entrevista de Raquel Brito, 26, ao programa Central Splash. A baiana afirmou que a carreira de seu irmão, o vencedor do BBB Davi Brito, 21, é gerida por uma equipe de em média 40 pessoas.

Yas opina que Raquel e o irmão escolheram os piores profissionais do mercado para integrar sua equipe. "Desculpa, Raquel, mas demite essas 40 pessoas, porque são muito incompetentes! Vocês encontraram os 40 piores profissionais quando o assunto é gerir uma carreira. Parabéns!", ironizou ela, no Splash Show.

A apresentadora entende que esses funcionários têm mais sabotado Davi do que ajudado o campeão do BBB 24 (Globo). "Juntaram 40 pessoas que detestam o Davi e puseram para trabalhar para ele, não é possível! Deve ser o fã-clube da Wanessa Camargo que está trabalhando com o Davi."