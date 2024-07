14 anos de Globo: Quem é jornalista advertido por suposto 'jabá' de hotel?

Eltz se despediu da bancada do programa Em Ponto, da GloboNews, em fevereiro deste ano. Ele permaneceu por 8 meses apresentando o telejornal matinal com Mônica Waldvogel.

Jornalista voltou à Globo para ser repórter especial do Jornal Nacional. Segundo o TV Pop, Globo abriu uma investigação no departamento de compliance para investigar as publicações feitas pelo repórter e apresentador.

Globo respondeu sobre Eltz em contato com Splash. "Emissora não comenta casos específicos, mas enfatiza que nossos jornalistas não devem ter envolvimento com marcas. Podemos adiantar que o caso já foi analisado internamente e o post foi retirado do ar."