Miss Bumbum diz que fatura R$ 55 mil com conteúdo e conta segredo: Flagras

Ela explica o motivo dos 'flagras' fazerem sucesso. "Os homens gostam de me colocar em 'perigo'. Esse é o fetiche deles. É aquela adrenalina: será que alguém vai pegar ou espiar? Como vão reagir? Gostamos do risco."

Alexia conta que, em sua última gravação, foi abordada por um policial. "Estava trocando de roupa dentro do carro, na orla da praia. E alguém viu e avisou um policial que estava perto."

Na verdade, acharam que estava rolando algo a mais. A polícia me pegou no pulo, de topless. Ele deu risada, elogiou e falou para me comportar (risos). Na hora fiquei muito tensa. Alexia Dhein

Além dos flagras, Alexia também grava cenas caseiras com celular, sem roteiros, personagens e atuações. "Costumo dizer que mostro a minha intimidade, o meu dia a dia de uma forma sensual e provocante. E agora vamos gravar o surubão do Miss. Vou para a cama com outras candidatas."