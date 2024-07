Silvio Santos está cheio de vida ainda, diz Íris Abravanel

Silvio ficou quatro dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após diagnóstico de H1N1. Ele deu entrada na unidade de saúde na terça-feira (16), segundo publicou primeiro o jornal Folha de S.Paulo.

Assessoria de imprensa do SBT chegou a negar a informação, apesar de diversas apurações indicarem que o apresentador realmente estava hospitalizado. "A informação (sobre internação) não procede. Ele está no Brasil e bem de saúde", disse a emissora, em contato com Splash.

Michelle Barros, no entanto, confirmou a internação durante o "Chega Mais" no dia 18 de julho. "O SBT confirma que o nosso amado Silvio Santos está com influenza A. Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco, e a gente fica na torcida para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem."

A H1N1 é uma variante da Influenza A. Trata-se de um tipo de vírus da gripe que pode causar sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares. Segundo o Estadão, a internação foi necessária para que ele recebesse medicamentos injetáveis.

Apresentador deixou o hospital no sábado (20), após apresentar melhora no quadro de saúde. "Silvio Santos obteve alta neste sábado e se encontra em sua residência. Agradecemos o carinho de todos", informou a assessoria do SBT.