Influenciadora exibe resultado de peeling de fenol e impressiona; veja

Luanna Charamba, 29, mostrou o resultado da sua pele após um peeling de fenol.

O que aconteceu

O procedimento estético é feito com ácido, que aplicado sobre a pele, penetra em camadas mais profundas, proporcionando rejuvenescimento facial. Nas redes sociais, Luanna dividiu as fases do peeling.

Ela conta que sempre foi seu sonho realizar o tratamento. "Sim, herdeiros, eu fiz o temido #fenol para cicatriz de acne! Sempre foi meu sonho realizar esse procedimento, só quem tem cicatriz de acne vai entender isso".