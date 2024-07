'Teto preto': Kéfera passa mal após levantar peso de 160 kg na academia

Kéfera, 31, passou mal ao tentar levantar um peso na academia.

O que aconteceu

A atriz mostrou que estava levantando um peso de 160 kg usando o quadril, quando acabou passando mal. "Teto preto."

No vídeo, Kéfera pratica um exercício chamado elevação pélvica com uma barra com pesos apoiada no quadril. Em determinado momento, ela para tudo, fecha os olhos com força e se segura.