Após terminar casamento com João Pedro, Sandra toma decisão inesperada

No capítulo de quarta-feira (24), da novela "Renascer" (Globo), Mariana e José Inocêncio conversam de forma amigável. Joana tenta convencer Tião de desistir de seus sonhos.

José Inocêncio reconhece para João Pedro que agiu de forma errada com ele e admite ter sido um fardo na vida do filho durante todos esses anos. Em conversa com Marçal, Egídio revela que pensa em dar um sumiço em Eliana.

Morena acolhe Sandra. Meire agradece às amigas de Buba por terem cuidado da filha em sua ausência. Kika aconselha Augusto a ir para o Rio ficar ao lado de Buba.