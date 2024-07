Virgínia e Zé Felipe presenteiam Leonardo com barco milionário; veja fotos

O casal decorou o barco com representação dos filhos Imagem: Reprodução/Instagram

O modelo Aurora 900 UP comporta 24 pessoas, conforme informações da fabricante VCat. Com duplo deck, o barco é equipado com espaço gourmet, banheiro, sofá retrátil e mesa com geleira. O modelo tem 3 metros de largura e 9 metros de comprimento.

O barco conta com sonorização Imagem: Reprodução/Instagram

O presente veio personalizado. O barco é decorado com desenhos que simbolizam os netos de Leonardo, filhos de Virgínia com Zé Felipe: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo, que ainda está na barriga da mãe. Além disso, o modelo dispõe de sonorização e escorregador.

O casal também encomendou a instalação de cadeiras extras na proa do barco para que Leonardo pudesse pescar —um dos hobbies do cantor.

Aniversário de Leonardo