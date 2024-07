Caio Blat revela que pede para mulher fazer fio terra nele: 'Também quero'

Para Caio, o homem que não se permite experimentar ou não admite ter gostado do fio terra é reflexo do machismo e da masculinidade tóxica. O ator Marcelo Serrado, que também participou do episódio, revelou que já experimentou, gostou e ressaltou que dentro de quatro paredes com sua esposa, Roberta Fernandes, tudo é válido. "Eu e a minha mulher a gente faz tudo", contou Serrado.

Caio Blat também destacou que, se for consensual, "vale tudo" no sexo. O ator, que mantém um casamento aberto com Luísa Arraes, admitiu, ainda, que ocasionalmente gosta de trazer uma terceira pessoa para a transa, embora tenha preferência pelo sexo a dois.