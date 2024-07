Brunna Gonçalves mostra cicatriz de cirurgia para diminuir testa: 'Natural'

A esposa de Ludmilla, 29, ainda contou quis cuidados está tendo na recuperação. "Os cuidados que estou são lavar o cabelo, ao máximo, duas vezes por semana, passo uma pomada e tomo um remédio, que estou no último mês. Já estou liberada a prender o cabelo, mas não muito forte. Durante três meses, preciso evitar fazer esse movimento de puxar o cabelo para trás".

A ex-BBB disse que continua sem sentir a parte superior da cabeça e já pode usar laces e fazer coloração e escova no cabelo. Porém, ela ainda não está liberada para tomar sol. "Não precisei ir ao médico para retirar os pontos, eles caíram sozinhos. Quando tirei a tala, vocês perceberam que ficaram algumas ondulações, mas não vai ficar assim".

Ela ainda explicou que lixou a testa. "Eu tinha dois 'ovos' bem grandões e eles foram lixados. Agora [a testa] tá mais retinha. Vocês ficam me perguntando se as marcas vão ficar, mas se acalmem, fazem só dois meses! Me sinto muito mais livre e segura, me olho no espelho e me amo".

Brunna Gonçalves realizou o procedimento no dia 13 de maio. Na ocasião, ela contou que sonhava em realizar a cirurgia há muito tempo.