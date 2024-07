Vilã de 'Pedaço de Mim' quase largou carreira por doença: 'Pedi ajuda'

A atriz Yohama Eshima, que interpreta Cláudia em "Pedaço de Mim" (Netflix), expôs dificuldades ao conciliar a carreira de atriz com a maternidade em entrevista exclusiva com Leão Lobo e Bárbara Saryne. Yohama é mãe de Tom, que tem 2 anos e foi diagnosticado com esclerose tuberal, uma doença genética rara.

Eu nunca romantizei essa maternidade, não é fácil, mas é possível. Sim, eu quase desisti de ser atriz. Que bom que pedi ajuda. O mais difícil quando a gente não está bem, é pedir ajuda.

Yohama Eshima

Rede de apoio

Tom faz terapias diárias e toma cerca de 10 medicações por dia. Yohama frisa ser impossível dar conta de tudo sozinha e ainda perseguir seus sonhos como atriz, por isso, ela e o marido, o cineasta Flávio Tambellini, contam com a ajuda de uma cuidadora.