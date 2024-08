Oscar de Pedaço de Mim trabalha como garçom nos EUA: 'Mexe com meu ego'

O mais importante é o público entender e enxergar a dor da personagem de Juliana Paes. Para o ator, a ficção funciona como um auxílio às pessoas que lutam pelas causas das mulheres no processo de reeducação estrutural. "Aquela pessoa consegue sentir no personagem da Liana, tem empatia", reflete Felipe.

Gravar e assistir à série foi um processo intenso. Nas cenas de abuso sexual, por exemplo, elenco contou com o apoio de uma coordenadora de intimidade, profissional responsável por cuidar das cenas que exigem contato físico. "Ela conversa com o elenco e vê os limites de cada um", explica. O ator revela uma conversa com Juliana Paes, nos bastidores da gravação. "Perguntei o que a afetava pessoalmente e profissionalmente, deixamos claro um pro outro, pra gente respeitar qualquer tipo de ação. A Juliana é maravilhosa, e superdisponível pra ter essas conversas, mas nunca é fácil gravar essas cenas", expõe.