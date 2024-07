Após recuperar parte da memória, Netuno lembra de pessoa misteriosa

No capítulo de quarta-feira (24), da novela "Família É Tudo" (Globo), Netuno (Paulo Lessa) recupera novas memórias sobre o seu passado.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após encontrar seu antigo amigo Enéas (Conrado Caputo), o cozinheiro conta sobre o sequestro executado por Otto (Márcio Vito) e Marta (Day Mesquita). "Esse bandido, o tal do Otto... Ele não disse o nome dessa mulher que você tinha que matar?", pergunta o treinador de Plutão (Isacque Lopes). "Não! Acho que ficaram com medo de me dar muita informação e, como eu não recuperei a memória, denunciar eles, né?", responde Léo.