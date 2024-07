Taty, Rambo, Brenno e Guipa estão na 11ª Zona de Risco da Grande Conquista

O que aconteceu

A berlinda oficial foi definida após a vitória de Hadad da Prova da Virada especial. Por se salvar, indicou Rambo para seu lugar.

Agora, Taty Pink, Rambo, Brenno e Guipa estão na 11ª Zona de Risco. Antes de Fellipe ser expulso, Rachel Sheherazade avisou que a eliminação seria dupla. No entanto, depois do ocorrido, só pontuou que a eliminação aconteceria no sábado (13).

Apesar de a apresentadora não confirmar no programa ao vivo, o site do R7 indicou que apenas um deixará a competição.

Como a 11ª Zona de Risco foi formada

Os Donos Cel e Hadad entraram em consenso e indicaram Taty Pink para a berlinda.