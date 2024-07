Cel e Hadad discutem por última indicação dos Donos em A Grande Conquista

O empresário criticou a postura do adversário. "Eu vou pela casa, certo? Ou seja, você quer impor a sua vontade para colocar quem quer na Zona de Risco. Em cima de mim você não vai fazer isso. Não é justo você vir com quatro nomes... são oito pessoas e você veio com dois nomes. Você está muito nervoso a troco de nada. Você quer defender a casa inteira, irmão".

Cel sugeriu de indicarem Brenno ou Guipa. Apesar disso, Hadad recusou indicar qualquer um dos dois para a Zona de Risco.

Minutos mais tarde, os dois entraram em consenso e optaram por colocar Taty Pink na berlinda.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: O que achou de Cel e Hadad como últimos Donos? Gostei, vai ter treta! Gosto do Cel, Hadad nem tanto... Gosto do Hadad, Cel nem tanto... Não gostei, preferia outros Donos

LIVES